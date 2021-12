Carmela Silva sobre a petición de dimisión do PP: "o lixo déixollo para o señor Rueda e para o señor Feijóo que é onde lles gusta estar"

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, evitou responder á petición de dimisión de todos os seus cargos que esixe o PP, "eu non me vou a embarrar no lixo na que vive o Partido Popular", dixo. "O lixo déixollo para o señor Rueda e para o señor Feijóo que é onde lles gusta estar, embarrándose aí, e ademais son os que están a dar as instrucións a esta xente", engadiu.

Preguntada polos xornalistas no transcurso dunha comparecencia este venres na Deputación de Pontevedra, a presidenta remitiuse ás declaracións do deputado portavoz do grupo socialista na institución provincial, Carlos López Font nas que cualificaba a actuación dos populares de "asquerosa campaña de persecución" contra a presidenta da Deputación porque non foi investigada na causa que agora acaba de confirmar o Tribunal Supremo condenando a máis de 5 anos de cárcere a un funcionario vigués que promoveu a contratación da cuñada de Silva nunha concesionaria municipal.

"Font fixo declaracións e eu asumo esas declaracións como a verdade absoluta" ha apuntado Carmela Silva sobre a petición dun pleno extraordinario presentada este venres polo PP no rexistro da Deputación para pedir á presidenta explicacións e esixir a súa dimisión por este asunto.

Carmela Silva lembrou que no ano 2019 o PP xa solicitou un pleno extraordinario e "xa se rexeitou por parte do secretario cun informe moi potente dicindo que soamente se tratan nos plenos as cuestións que teñen que ver coa actividade política e administrativa".

A mandataria socialista ha lembrado que "son os corpos técnicos da Deputación quen elabora os documentos sempre tendo en conta que se cumpra a legalidade" e por tanto "eu non se o que vai escribir o secretario pero xa o escribiu no ano 2019".

"Eu non vou ter nada que ver no informe que faga o secretario", subliñou Carmela Silva, "o secretario é un habilitado nacional que non mo consentiría" aclarou antes de engadir que "a min non se me ocorrería meter a man onde non debo".

A presidenta da Deputación de Pontevedra lamentou que ao PP "gústanlle os circos, pero eu non entro niso".

Por último, Carmela Silva incidiu en que "esta presidenta dedícase a gobernar, con transparencia, con respecto ás normas e á lei, con moito orgullo do traballo que realiza o meu goberno", e engadiu tamén "con moito orgullo do traballo que eu realizo que, con humildade dígoo, é un extraordinario traballo. Seguramente iso moléstalle a algunha xente".