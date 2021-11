Moción conxunta contra a violencia machista con demanda de investimentos para atender as vítimas

Este martes 30, ás 19.30 horas, celebrarase o pleno ordinario do mes de novembro en Poio e, nesta ocasión, todos os grupos municipais (BNG, PSdeG-PSOE, Avante Poio e Partido Popular) puxéronse de acordo para elaborar unha moción conxunta para manifestar o seu compromiso na loita contra a violencia machista.

Desta forma tamén se pecha a campaña 'Man a man contra as Violencias Machistas', que se desenvolveu pola concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller (CIM) durante as últimas semanas. Silvia Díaz, concelleira de Igualdade, agradeceu a implicación dos colectivos que forman parte do Consello Municipal dá Muller con motivo da campaña do 25 N.

No escrito lémbrase que este tipo de violencia é o atentado máis flagrante contra a dignidade persoal, a integridade e os dereitos fundamentais das mulleres, como son a liberdade e a igualdade. Ademais, recóllense peticións ás administracións públicas e exprésase o compromiso municipal de impulsar políticas públicas en servizos sociais, sanidade, seguridade e igualdade que teñan tamén como obxectivo a abolición da prostitución.

O texto expresa a intención de manter a loita contra a violencia de xénero como unha das máximas prioridades na axenda política local, rexeitando de maneira expresa calquera acto de violencia sobre as mulleres e fomentando a convivencia en igualdade e o respecto á diversidade.

En canto a outras administracións, desde o Concello de Poio solicítase á Xunta de Galicia un aumento de recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia nos orzamentos previstos para 2022. Piden que se sitúen, como mínimo, no 1% do total para que se poida acometer a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero con cuestións como a atención psicolóxica garantida desde a atención primaria.

Solicítase ampliar o número de prazas e recursos nas casas de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero e que se reforce a rede de Centros de Información ás Mulleres (CIM) para cubrir comarcas que carecen deste servizo, ademais de medios humanos e materiais para os CIM.

Ao Goberno Central reclámaselle a actualización do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero nas Cortes Xerais coa idea de buscar o maior consenso político e social. Tamén insisten en que se dote de recursos económicos e axentes especializados os instrumentos de loita contra todas as formas de violencia contra as mulleres, entre outras peticións.