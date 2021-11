Un acto en Combarro pecha a programación do 25N en Poio © Concello de Poio

Unhas 150 persoas participaron este domingo no acto de peche da programación organizada polo Concello de Poio con motivo do Día Internacional da Eliminación da violencia contra a Muller.

Co lema de "Paso a Paso Libre de Violencia de Xénero", unha andaina partiu as 10.30 horas do Bosque das Mulleres de Lourido chegando ata a Praza da Chousa de Combarro, onde se procedeu á lectura do manifesto e se abriu ao público unha exposición coas pezas artísticas e material audiovisual elaborado durante estas semanas polas integrantes dos colectivos que forman parte do Consello Municipal da Muller.

As asociacións Airiños do Mar, MEI Poio, O Bao, Asociación de Mulleres Arela, AV Lourido, Asociación de Mulleres Progresistas e Asociación Cultural de Mulleres do Mar de Poio participaron nesta cita.

Tamén houbo unha acción poética a cargo de Lúa Mosquetera.

As participantes recibiron como agasallo diverso material conmemorativo do 25N.