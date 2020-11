25N | Poio esixe que a covid-19 non sexa unha "escusa" para retroceder no compromiso contra a violencia machista

Concentración en Poio polo 25N © Concello de Poio Corpos de emerxencia en Poio fan soar as sereas contra a violencia machista © Policía Local de Poio

A violencia machista é, segundo destacou Poio con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, un dos problemas "máis graves e persistentes" da sociedade actual. E a pandemia da covid-19 non axuda a combatelo.

A actual situación, sinalan desde o Concello de Poio, "non pode servir de escusa para retroceder no compromiso e na acción política contra a eliminación da violencia machista".

Así o sinalou a concelleira de Igualdade, Silvia Díaz, na concentración que se celebrou este mércores ás portas da casa consistorial, na que membros da corporación e traballadores municipais gardaron un minuto de silencio polas vítimas desta lacra social.

Díaz leu a moción aprobada por todos os grupos políticos na que, entre outras cousas, solicitan ao Goberno central que desenvolva as medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e avance nunha definición da violencia machista "que supere o enfoque patriarcal e reducionista que a limita ao ámbito familiar e da parella".

Ademais, a moción tamén insta á Xunta de Galicia a tomar medidas que redunden na sensibilización, prevención e atención integral nesta materia, consignando orzamentos suficientes en 2021 para loitar contra esta lacra. Por último, o Concello tamén se compromete a manter o seu compromiso para erradicar estes comportamentos e agresións.

Ao amparo da programación do 25N, nos últimos días xa se desenvolveron diferentes iniciativas no eido social e educativo, a través de actividades como a campaña Poio en negro, implicando ao tecido empresarial e veciñal do municipio.

A Caravana Espazo Libre, na que dúas axentes de igualdade fixeron entrega de material e información a través dunha ruta itinerante realizada por todo o municipio, tamén fixo un alto este mércores nas inmediacións do Concello.

A xornada incluíu tamén a achega dos corpos de emerxencias. Así, a Policía Local, a Garda Civil e Protección Civil sumáronse ás reivindicacións activando os sinais de luz e son dos seus vehículos.