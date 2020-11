25N | Maica Larriba pide condenar actitudes, prácticas e condutas que consenten a violencia á muller

A Subdelación do Goberno en Pontevedra foi outro dos organismos cuxa axenda deste mércores 25N tamén realizou actos conmemorativos do Día Internacional dá Eliminación de todas as formas de Violencia contra as Mulleres. Neste caso estivo presidido pola súa titular, Maica Larriba, quen ademais da concentración e minuto de silencio polas vítimas, leu o manifesto institucional.

Larriba estivo acompañada do coronel xefe da Comandancia da Garda Civil, Simón Venzal; a comisaria provincial do Corpo Nacional de Policía, Estíbaliz Palma; o tenente alcalde do Concello de Pontevedra, Agustín Fernández, así como membros da Corporación local e a propia Subdelegación.

Na súa intervención, aludiu á "crise sanitaria global que acentúa a prevalencia da violencia contra as mulleres" e ao "Plan de continxencia contra a violencia de xénero" que o Goberno activou tras declararse o estado de alarma. Lembrou que neste 2020 morreron 41 mulleres, tres menores e deixou a outros 23 orfos, o cal "pon de manifesto unha realidade innegable que nos interpela a todos: gobernos, institucións e sociedade en xeral, obrigándonos a unha acción decidida a favor da erradicación da violencia contra as mulleres e das actitudes sociais que a toleran, xustifícana ou mesmo a banalizan. Por iso é preciso intensificar os esforzos para combater o machismo e condenar todas as actitudes, prácticas e condutas que consenten e reproducen estas violencias".

Para concluír apuntou os instrumentos normativos que se están promovendo desde o Executivo Central contra estas violencias: Lei Orgánica de garantía integral da liberdade sexual, Lei Orgánica de protección integral á infancia e adolescencia fronte á violencia, Lei contra a trata de mulleres e a Estratexia Nacional contra a Violencia Machista.