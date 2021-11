Concentración en defensa da Atención Primaria ante o Centro de Saúde de Moraña

Concentración en defensa da Atención Primaria diante do Centro de Saúde de Moraña © BNG En Moraña reclaman máis persoal sanitario para o Centro de Saúde © BNG

Este sábado rexistrábase unha concentración cidadá ante o Centro de Saúde de Moraña, unha convocatoria á que concorreron máis de duascentas persoas reclamando melloras na Atención Primaria. Denuncian que este centro sanitario está a sufrir a política de recortes e de desmantelamento por parte do goberno galego.

Marcos Suárez, portavoz do BNG, rexeitaba a ampliación do centro de saúde que o alcalde popular José Cela e Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, defenden. Os manifestantes afirman que os residentes no municipio teñen outras prioridades.

A lista de peticións fai referencia á reposición dunha praza médica, despois da xubilación dunha das doutoras que prestaba servizo no centro de saúde; a reposición dunha praza médica por baixa en horario reducido e a cobertura das baixas do persoal. Solicitan que se cubran as tres prazas médicas que corresponden ao municipio e tamén a do servizo de pediatría; ademais de dotar de persoal de enfermería suficiente e de servizos xerais.

Sinalan que se amortizou unha das prazas de servizos xerais, que consideran imprescindible para o Concello. Ante estas situacións, denuncian o esgotamento do persoal sanitario debido á "incompetente xestión" da xerencia de Atención Primaria ao non contratar ao persoal necesario.

Alertan de que o centro de saúde en numerosas xornadas conta unicamente cun profesional médico e o persoal sanitario e de enfermería resulta "insuficiente" para atender a demanda cidadá, co agravante de que o persoal ten que antender a pacientes con desprazamentos aos seus domicilios para cumprir con cámpalas de vacinación da gripe e da covid-19.

Piden que se poña solución ás colas na rúa para acceder ao centro de saúde e coas dificultades telefónicas para contactar con este centro. Ademais esixen que finalicen as listas de espera de semanas, incompatibles coa Atención Primaria e que, segundo entenden, colapsan os PACs e os servizos de urxencias hospitalarias.