O skate park de Portonovo recibe o premio Gran de Area

Pista de skate de Portonovo © Concello de Sanxenxo

O skate park de Portonovo acaba de ser distinguido co Premio Gran de Area de Achega á Arquitectura convocado polas Delegacións de Vigo, Ourense e Pontevedra do Colexio de Arquitectos de Galicia.

No fallo do galardón, o xurado destaca o equipamento deportivo proxectado polo arquitecto local, Félix Iribarne, como "unha actuación que foi capaz de solventar un programa técnico específico de deportes urbáns e, ao mesmo tempo, facer un bo deseño do espacio público onde conviven o deportista e o peón". O acto de entrega de diplomas celebrarase o 10 de decembro en Vigo.

O goberno celebra o recoñecemento e destaca o "éxito de participación e de disfrute acadada polos mozos e mozas do municipio como o mellor premio que poder unha instalación deportiva municipal"

Desde a súa inauguración, o verán pasado, polas instalacións deportivas han pasado miles de mozos para practicar as distintas modalidades de deporte urbano. O parque contempla tres zonas, destinadas dúas delas principalmente á modalidade de skate (Street: 543 metros cadrados e rampla: 318) e unha terceira zona destinada a parkour cunha superficie de 185 metros cadrados.

A instalación levantou desde a súa posta en funcionamento unha gran expectación mesmo fóra da provincia polas características do espazo que, segundo expertos no deporte urbano, fano "único en Galicia" tanto polo seu deseño como polo radio do bowl e o seu rocódromo. Agora ao recoñecemento dos usuarios súmase o dos arquitectos polo seu deseño. O investimento nesta pista de 1.839 metros cadrados rolda os 170.000 euros.