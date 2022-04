Baltar busca estrelas de presente e futuro no primeiro Skate Open Rakayo

Rakayox5AV. Skate Open en Baltar © Concello de Sanxenxo

Máis de sesenta participantes e numeroso público dábase cita este sábado na pista do skate park de Baltar, en Portonovo, para gozar da primeira edición do campionato Rakayo x 5AV Skate Open.

A cita alongábase ata as 21.00 horas pero desde as 10.00, os afeccionados a este deporte urbano puideron gozar dunha auténtica exhibición de pequenos equilibristas sobre as pequenas rodas nas catro modalidades establecidas para este torneo.

Nesta primeira edición establecíanse premios en metálico, bonos desconto e 18 trofeos para cada un dos participantes con mellor cualificación na súa categoría: Skate Sub, Scooter Open, Skate Open e Skate Prol.

A idea desta proposta deportiva nace de Iván Ortigueira e Nicolás López, dous mozos de Sanxenxo, que queren potenciar a práctica do skate e contaron co apoio da concellería de Deportes. A ambientación musical correu a cargo de Uxío Viéitez.