Aumenta o número de casos activos tanto na área sanitaria como en Galicia ao sumar 84 novos contaxios

Hospital do Salnes © Cristina Saiz

A situación no norte e no centro de Europa coa proliferación de casos covid-19 mantén en alarma ás autoridades sanitarias. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestaba nas últimas horas unha petición á cidadanía para que extreme as precaucións e, desta forma, póidase evitar unha nova onda de casos en Galicia.

Nesta xornada obsérvase que se está producindo un incremento de casos tanto en Galicia como na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Neste 5 de novembro hai 59 casos activos nesta zona, catro máis que na xornada do xoves.

Só unha persoa destes enfermos atópase ingresada. Trátase dun paciente que permanece durante os últimos días en planta de hospitalización do Hospital do Salnés. Non se rexistran enfermos na Unidade de Coidados Críticos por culpa da pandemia.

Nas últimas 24 horas realizáronse 167 probas PCR na área sanitaria co resultado de 10 novos contaxios.

Desde o inicio do plan de continxencia curáronse 21.267 pacientes, cinco máis que onte. Faleceron polo virus 205 persoas na zona de Pontevedra e O Salnés diagnosticadas con coronavirus.

DATOS EN GALICIA

En Galicia, os datos da Consellería de Sanidade tamén reflicten o ascenso da curva con 84 novos contaxios nas últimas 24 horas. Son sete máis que os contabilizados na xornada do xoves 4 e 24 máis que o venres de hai unha semana.

Desta forma, o número de casos activos en Galicia sitúase en 640 pacientes, 59 máis que na xornada de onte. Curáronse 25 persoas máis nas últimas horas elevando a cifra de pacientes que superaron a enfermidade a 180.224.

Por áreas sanitarias, os casos positivos son os seguintes: Ourense: 162 (+24); A Coruña-Cee: 157 (+5); Vigo: 91 (+10); Santiago-O Barbanza: 63 (+8); Pontevedra-O Salnés: 59 (+4); Lugo: 54 (+4; e Ferrol: 54 (+4)

O dato positivo é que diminúe o número de hospitalizados, que se sitúa en 32, dous menos que o xoves. A eles hai que sumar 6 persoas, as mesmas que hai 24 horas, que se atopan nas UCIs dos hospitais galegos afectados pola pandemia.

Nas últimas horas non se rexistraron novos falecementos pola enfermidade en Galicia. Desta forma, a cifra de decesos continúa sendo de 2.653 persoas.