Soben a oito os contaxios diarios de covid pero os casos activos mantéñense baixo control, cun único ingresado en planta

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés mantén baixo control o número de casos activos de covid a pesar dun incremento no número de contaxios diarios detectados.

Despois de non informar de novos positivos durante o primeiro día laborable da semana, este mércores si se notou lixeiramente o efecto da ponte festiva ao sumarse ás estatísticas 8 contaxios.

Con todo tamén se dispararon a 11 as altas epidemiolóxicas, o que fixo mesmo que baixase o número total de casos activos ata situarse nos 57 en todo a área sanitaria pontevedresa.

Onde non hai cambios é na cifra de afectados que necesitan atención hospitalaria, cun único ingresado en planta, concretamente no Hospital do Salnés.

Segundo informa o Sergas nas últimas 24 horas realizáronse 186 probas PCR de detección de coronavirus. Ademais desde o inicio da pandemia sinalan que superaron a infección 21.261 pacientes na comarca, rexistrándose 205 falecementos de persoas con positivo activo.