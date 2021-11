Habilitarán un aparcamento disuasorio en Valiña, no núcleo de San Salvador

Ata 150 vehículos poderán estacionar no futuro aparcamento disuasorio que o goberno municipal de Poio prevé habilitar nunha parcela duns 2.000 metros cadrados en Valiña, un dos principais núcleos da parroquia de San Salvador.

Os propietarios dos terreos van a cedelos ao Concello mentres non se acomete a urbanización da parcela, que aparece definida no PXOM como solo urbano non consolidado.

Este proxecto de urbanización contempla a dotación de zonas verdes de novos viais nesa zona e cando se execute, defende o edil de Urbanismo, Gregorio Agís, "seguirá habendo espazos suficientes para os vehículos".

O concelleiro socialista entende que esta parcela ofrecerá unha "cobertura suficiente" para poder dar resposta á demanda de aparcadoiros existentes nesa zona. Agarda que o estacionamento poida abrirse "en pouco tempo" tras completar os trámites burocráticos.

A dotación deste aparcadoiro disuasorio súmase ao habilitado xa hai varios meses tamén en San Salvador, concretamente en Camiño das Bocas. Alí, o Concello conseguiu unha cesión e arrombou unha parcela con capacidade para acoller a máis de 200 vehículos.

Trátase dun emprazamento estratéxico, xa que se atopa nas proximidades da Galiña Azul, o Quirón-Salud ou o parque de Ánkar, onde tamén hai varias prazas para aparcar.

Unha vez que Valiña estea listo, o núcleo da parroquia de San Salvador contará con preto de 400 novos espazos para estacionar, destacan desde o goberno municipal.