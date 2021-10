A humanización de Ramón Encinas, no ámbito do peirao de Raxó, estará lista no verán de 2023

Acondicionar a fronte costeira de Raxó e reforzar a seguridade peonil no ámbito do peirao. Son os obxectivos do proxecto de humanización da rúa Ramón Encinas.

Nel, o goberno municipal investirá máis de 800.000 euros, financiados a través de fondos europeos obtidos do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE), que achegará 563.000 euros. O resto sairá das arcas do Concello.

Esta ambiciosa actuación, segundo os criterios que marca esta subvención, deberá estar lista no verán de 2023. Actualmente, o Concello conta con seis meses para realizar os trámites previos á contratación da obra, sendo a aprobación da redacción do proxecto o primeiro paso.

Para este trámite, Poio destinará preto de 55.000 euros. Este documento, segundo o edil de Urbanismo, Gregorio Agís, terá en conta as demandas da veciñanza. Faranse asembleas para recoller as súas propostas e suxestións.

"Estamos a falar dunha actuación capital para o núcleo de Raxó, que é un referente a nivel turístico e hostaleiro", apuntou o concelleiro socialista.

Con respecto á actuación, o Concello busca facilitar a convivencia no tránsito a pé ou en bicicleta, reducindo a circulación de vehículos e mellorando a seguridade viaria, ao tempo que se logra unha importante redución da pegada de carbono.

A obra incluirá a dotación dunha plataforma única nunha lonxitude de preto de 300 metros, ademais da creación de dúas zonas exclusivas para peóns, unha na parte máis próxima á praia e outra ás vivendas e locais existentes na zona.

Ademais, o proxecto tamén inclúe a renovación do alumeado e a dotación de servizos como unha rede de pluviais.