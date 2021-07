ENCE apóiase nun estudo da enxeñería Idom para descartar a viabilidade do seu traslado

Un informe elaborado pola firma de enxeñería Idom levou a ENCE a reafirmar a súa postura de que o traslado da fábrica de Lourizán non é viable "en ningún outro emprazamento".

A pasteira comprometérase a encargar unha actualización deste estudo tras a celebración da mesa de diálogo convocada o Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Trátase dun documento que analiza as 441 áreas que contempla o Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia, ao entender que son as únicas zonas nas que se podería implantar unha industria das dimensións de ENCE "de acordo ao ordenamento territorial de Galicia e respondendo as Directrices de Ordenación do Territorio", defende a empresa.

Descartadas as localizacións que non cumpren cos requisitos necesarios para elaboración de pasta de papel, tales como superficie ou posibilidade de captación de auga, o estudo centra o seu razoamento en sete lugares concretos dentro da xeografía galega, concluñindo que non sería viable a súa elección.