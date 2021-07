O Concello resta crédito ao informe "ao ditado" de ENCE sobre a inviabilidade do seu traslado

Para o goberno municipal, o informe divulgado hai uns días pola empresa Ence que conclúe que o traslado da súa fábrica de Pontevedra é "inviable", é un "intento máis" por parte da compañía para "comprar vontades" cun documento "escrito ao seu ditado".

A portavoz do executivo pontevedrés, Anabel Gulías, asegurou que a enxeñería Edom, a empresa que redactou devandito informe, é a mesma consultora á que Ence encargou os informes que presentou ante a Audiencia Nacional e a autora do seu plan sectorial.

"Cando se contrata unha consultora para facer informes de parte o sorprendente sería que achegara unha conclusión nova", sinalou Gulías, que afirmou que o que presenta a empresa "non é nada novo".

O Concello lamenta que este estudo tan só teña unha "función amanuense", porque os seus autores "escriben ao ditado ou ás ordes da empresa que lles paga", neste caso Ence, e fixérano "dunha forma tan burda e que non disimulen".

Entende a administración municipal que este informe "non se axusta a criterios obxectivos" ao converter o río Lérez no " novo Amazonas", ao apuntar no seu estudo que " é o único río que parece que ten caudal en Galicia" para acoller a unha factoría deste calibre.

Ademais, Anabel Gulías tamén criticou que outro dos argumentos para refugar posibles alternativas sexa o impacto paisaxístico, cuestión que "é relevante para outras ubicacións pero non para Pontevedra".

A edil subliñou que "non é casual" que Ence publicase este informe neste momento, ás portas de coñecer a decisión da Audiencia Nacional sobre a súa prórroga.

A compañía pasteira, insistiu Gulías, "insiste" en quedar en Pontevedra para seguir "gozando de privilexios" e os beneficios "a custe cero" que lle reporta o seu emprazamento.

A pesar diso, advertiu a portavoz municipal, desde o Concello "mantemos a nosa declaración de intencións" para garantir o dereito de Pontevedra a recuperar e sanear a súa ría e o dereito dos cidadáns para vivir "con tranquilidade".