ENCE e a Xunta aceptan estudar "novos escenarios" para un posible traslado

Mesa de traballo polo futuro de Ence © Delegación do Goberno en Galicia

O futuro da fábrica que Ence ten en Pontevedra analizouse na reunión que, convocada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica, celebrouse en Madrid e na que o Goberno animou á empresa e á Xunta a abrir un "diálogo social".

Así o asegurou a vicepresidenta cuarta do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, que pediu a todas as partes implicadas que identifiquen as súas propostas e alternativas nos dous escenarios que a empresa ten por diante.

É dicir, o máis restritivo, ata 2033, ou máis aló desa data, ata 2073, se a Audiencia Nacional ditamina que a prórroga concedida polo executivo anterior, presidido por Mariano Rajoy, axustouse á legalidade vixente en materia ambiental.

A continuidade de Ence, segundo expuxo Ribera, non depende do Goberno senón deste fallo xudicial, polo que reiterou que se necesita ese diálogo social para "explorar soluciones" que estean encamiñadas ao mantemento dos postos de traballo.

"Es cierto que este ministerio no tiene las competencias, es la Xunta quien es responsable de las competencias ambientales, forestales, laborales o industriales al respecto, pero también es verdad que no es un asunto del que nos queramos desentender", sinalou a ministra.

Teresa Ribera destacou que "tenemos un marco temporal para poder organizar bien las cosas", xa que a concesión de Ence estará vixente "como mínimo" ata 2033, polo que entende que "tenemos diez años para preparar bien esa transformación".

A pesar diso, apuntou que será "más fácil para todos" se se reducen as "incertidumbres" e atópanse solucións que dean "garantía y confort" aos traballadores e aos provedores.

ESTUDO DUN POSIBLE TRASLADO

Á reunión, na que Teresa Ribera estivo acompañada polo delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, asistiron o presidente de Ence, Ignacio de Colmenares; o conselleiro de Economía, Francisco Conde; ou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

Ademais, estiveron presentes representantes do sector forestal, asociacións de transportistas e membros do comité de empresa da fábrica de Ence en Pontevedra.

O presidente do comité de empresa, Toño Lafuente, destacou que este encontro celebrouse nun ambiente "cordial" e resultou "productivo".

Antes da reunión, engadiu, "no teníamos la aceptación" por parte de Ence e a Xunta de explorar un posible traslado, no caso de que a xustiza revogue a concesión outorgada.

"Nosotros hemos expuesto la preocupación que tenemos por la continuidad de los puestos de trabajo y la tranquilidad que necesitamos para seguir viviendo", explicou o representante dos traballadores da fábrica que a compañía pasteira ten en Lourizán.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, coincidiu en que esta posibilidade de buscar alternativas ao actual emprazamento de Ence en Lourizán é un "paso adiante importante", xa que lembrou que é a primeira vez que a empresa acepta esta idea.

Ao termo do encontro, Fernández Lores valorou "positivamente" que Ence "deixe aberta a posibilidade de estudar alternativas" e agradeceu a vontade dialogante da ministra e do comité de empresa da factoría pontevedresa.

Poder acceder a "algún tipo" de financiamento a través dos fondos europeos para esta reconversión industrial será unha das propostas que se analizarán en próximas semanas, segundo desvelou o rexedor, que engadiu que "a ver en que se concreta".

Neste proceso, o goberno municipal de Pontevedra, segundo Lores, defenderá "por riba de todo" que Ence debe abandonar o seu emprazamento na ría de Pontevedra "e logo se é posible a construción doutra planta en Galicia e manter os postos de traballo, pois moitísimo mellor".

PARA A XUNTA O PECHE DE ENCE "NON É UNHA OPCIÓN"

A Xunta de Galicia, pola súa banda, recoñeceu que na reunión "abriuse un escenario de traballo" para analizar a viabilidade do proxecto industrial de Ence en Galicia.

A este respecto, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, sinalou que o goberno galego espera algunha "reacción" do executivo central que garanta a continuidade dos postos de traballo.

A maiores, sinalou Conde, a Xunta acepta a "avaliar" outras posibilidades se hai financiamento dos fondos europeos e existe un investidor disposto a desenvolver esta actividade. Galicia ten "capacidade", dixo, para dúas industrias de transformación da madeira.

Sexa como sexa, Francisco Conde reiterou que Galicia "non se pode permitir o peche dunha industria en funcionamento" e advertiu que para o goberno galego o peche da fábrica de Ence en Pontevedra "non é unha opción".

ENCE ACEPTA ESTUDAR "CALQUERA POSIBILIDADE"

Os últimos en pronunciarse sobre esta reunión foi a propia empresa. A través dun comunicado, sinalou que o traslado da planta "non é viable", pero engade que "por responsabilidade social" aceptarán escoitar "activamente" alternativas de localización.

A prioridade de Ence, defende o texto remitido pola empresa aos medios, é "buscar unha solución de futuro" á súa planta en Pontevedra, para o que manterá unha actitude "aberta, construtiva e de escoita" cos traballadores e coas administracións implicadas.

A pesar de que aseguran que continuarán defendendo a legalidade da súa concesión e, por tanto, a súa permanencia en Lourizán ata 2073, Ence afirma que estudarán "calquera posibilidade de futuro" que se expoña no contexto desta mesa, incluído un posible traslado.

Ence lembra que, en todo caso, en paralelo a este diálogo social e á nova lei de cambio climático, da que mostraron as súas reservas, hai en marcha un proceso xudicial sobre a súa concesión na Audiencia Nacional e "estamos á espera" dunha sentenza.