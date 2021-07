Presentación de tres tipos de patés CC BY-NC-SA Christo Anestev en Pixabay Luras en tinta Pescamar © Conservas Pescamar

Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos preparar un paté, ideal como aperitivo, para untar torradas ou para mollar verduras cortadas en bastóns, e onde aproveitaremos todas as calidades das luras.

Desde un punto de vista nutricional, a lura destaca polo seu alto contido en proteínas de gran calidade, necesarias para manter os músculos sans.

Esta receita ofrécenola o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación encargado de regular o mercado dos produtos do mar. A través da súa páxina web, tamén nos lembra que "todas as elaboracións de peixe enlatado son moi aconsellables desde o punto de vista nutritivo".

Para preparar un delicioso Paté de luras en tinta Pescamar, necesitamos os seguintes ingredientes:

- 1 lata de luras en tinta Pescamar

- 200 g de queixo cremoso

- 100 g de maionesa

- 10 olivas negras

- 1 limón

- pemento doce ou picante

Elaboración:

Mesturamos o contido da lata de luras en tinta Pescamar, previamente escorrida, co queixo cremoso e a maionesa coa batedora ata obter unha crema espesa.

A continuación, cortamos as olivas en anacos moi pequenos e engadímolos á mestura anterior ata que formen unha pasta consistente.

Incorporamos un pouco de zume de limón para gañar en cremosidade e, se queremos una textura máis solta, tamén agregamos parte do prebe sobrante da lata de luras en tinta Pescamar.

Por último, decoramos cun pouco de pemento doce ou picante.

Este paté sérvenos para untar torradas ou ben o podemos usalo para dipear, é dicir, introducir paus de verdura ou de pan e mollalos coa pasta.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.