Catro positivos no cribado de Cambados

O cribado poboacional con PCR realizado este domingo en Cambados serviu para detectar un total de catro persoas asintomáticas que deron positivo por covid-19. A esta iniciativa preventiva convocou o Sergas a 1.600 persoas con idades comprendidas entre os 40 e 49 anos, dos que acudiron 987 persoas, o 61,7 % dos citados.

Para levar a cabo o cribado, a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés contou no pavillón de deportes do colexio San Tomé con catro equipos de enfermería pola mañá e tres, pola tarde, que se efectuaron tarefas de control e cumprimento das medidas de seguridade, así como a toma de mostras e información ao usuario.

O procesado das mostras realizouse no laboratorio de mocrobiología desta área sanitaria e os resultados se enciaron á poboación mediante SMS, salvo no caso dos catro positivos aos que o Sergas chamou de forma telefónica para informarlles sobre as medidas para adoptar.