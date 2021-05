O Sergas citará esta fin de semana a 4.800 vilagarciáns de entre 30 e 49 anos para realizar probas PCR

Os cribados poboacionais que está a realizar o Sergas para un maior control e seguimento da incidencia da covid nos municipios galegos chegan a Vilagarcía. O xerente da área sanitaria Pontevedra-Salnés, José Ramón Gómez vén de informar ao Concello que esta fin de semana serán citados 4.800 vilagarciáns da franxa de idade de entre 30 e 48 anos para a realización de probas PCR.

Dende o Concello pídese aos veciños que reciban a citación que acudan á convocatoria, dada a importancia que os cribados teñen para un maior control da enfermidade por parte das autoridades sanitarias e, consecuentemente, para beneficio de todos.

Este tipo de cribados estanse a facer de forma en diferentes municipios de Galicia co obxectivo de detectar casos asintomáticos de covid, cortar posibles vías de contaxio e ter maior control sobre a pandemia. Ademais, estes estudos permiten facer un mellor seguimento da enfermidade e facilitan unha resposta máis áxil ás medidas que teñan que adoptar as autoridades sanitarias tanto si se comproba unha incidencia á alza, como non caso de que vaia en retroceso.

Como xa está facendo dende hai meses coa campaña masiva de vacinación en Fexdega, o Concello pon a disposición da Consellería os medios municipais dispoñibles para realizar o cribado poboacional que se desenvolverá o venres, sábado e domingo. O Sergas decidirá nas vindeiras horas si se fai en Fexdega ou si optan por outro emprazamento.