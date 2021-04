Sanxenxo retoma a elaboración do orzamento, que será 4 millóns de euros máis baixo que o de 2020

Casa do Concello de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo comeza a elaborar o seu orzamento despois de coñecer que o proceso xudicial pola expropiación da parcela dos Rocafort e a evolución da pandemia non afectarán as contas do consistorio.

O goberno local manexa para o 2021 un orzamento de 31,3 millóns de euros. Catro millóns menos que no ano anterior e que se distribúe do seguinte modo: a entidade local recibirá 19,4 millóns, Terra, 5,1; Turismo de Sanxenxo, 2,1; Nauta, 2,9; e Insula, 1,7.

Así mesmo, o documento contempla unha amortización ordinaria de débeda de 570.000 euros, así como unha extraordinaria de 1.230.000 euros con cargo ao remanente, o que permitirá que a final de ano a débeda de Sanxenxo sexa cero.

O ano pasado a pandemia obrigou a conxelar os investimentos, destinando a maior parte dos recursos a actuacións e medidas sanitarias e de seguridade. Con todo, desde o goberno local consideran que a situación cambiou e que a actividade económica e turística regresará para o segundo semestre do ano.

O orzamento destina 361.000 euros para as axudas directas ao sector económico e turístico. No capítulo de investimentos inclúese unha partida de 400.573 euros para a humanización da contorna do colexio e o mercado de Portonovo. Outros 169.000 euros destinaranse á mellora do vial de Contumil, en Nantes, proxecto cofinanciado polo Plan de Concellos e valorado en 506.000 euros. E, por último, 231.000 euros para a segunda fase do Pazo de Quintáns.

Tamén figuran outros proxectos como a financiar con outros recursos como a nova sede de emerxencias e a policía local no parque empresarial, a segunda fase do pavillón de Nantes, a praza de Vilalonga, o campo de futbol de Dorrón e o recinto de festas desta parroquia.