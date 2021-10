Máis espazos peonís darán forma ao ámbito do colexio e o mercado de Portonovo

Proxecto de humanización da contorna do colexio e do mercado de abastos de Portonovo © Concello de Sanxenxo

Uns 833.000 euros espera investir o Concello de Sanxenxo nas obras de humanización da contorna do colexio e do mercado de abastos de Portonovo, que teñen como obxectivo potenciar as zonas peonís e mellorar a seguridade viaria.

Esta actuación, que acaba de saír a licitación, ten un prazo de execución de seis meses.

As obras contemplan a reurbanización completa da rúa Areal, a travesía do mesmo nome, a rúa do Espiñeiro e a contorna do mercado de abastos.

Habilitarase unha nova calzada na rúa Espiñeiro e a travesía Areal, cun único carril e sentido de circulación, que terá tres metros de ancho. Ademais, a rúa Areal constituirase cun carril por cada sentido da circulación.

Ao redor da praza do mercado colocarase un único carril a base de lastra e actuarase tamén para integrar a chaira do aparcamento.

Neste sentido, a ampliación e mellora das beirarrúas executarase separando o espazo de iluminación e os sinais de circuítos de tránsito.

O plan inclúe unha zona reservada para motocicletas e bicicletas, así como prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida.

O proxecto contempla ademais a renovación da práctica totalidade das redes de saneamento, pluviais e abastecemento de auga na zona, así como a substitución de toda a rede de iluminación pública, coa instalación de 67 novos farois ou báculos LED.

OUTROS PROXECTOS EN NANTES E SANXENXO

O goberno municipal licitará a construción en Contumil- Vinquiño, en Nantes, dunha senda peonil de formigón coloreado de dous metros de ancho, unha área de descanso, dotación de iluminación pública, a pavimentación do vial e unha mellora da rede de saneamento.

Os traballos valorados en 507.000 euros, serán financiados a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e con fondos propios municipais.

Na vila de Sanxenxo, pola súa banda, sacouse a contratación a humanización da Rúa Unión e os viais adxacentes, situados na parte traseira do consistorio municipal.

O proxecto, no que se prevén investir uns 287.000 euros, servirá para mellorar a accesibilidade e a imaxe dunha contorna actualmente en mal estado.

O obxectivo é mellorar toda a contorna, a base de pavimentos de pedra, dotación de servizos, nova iluminación e introducir zonas de axardinamento para converter este espazo nunha zona atractiva e recuperable para a vida urbana.