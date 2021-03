Sanxenxo dará axudas directas municipais a negocios e autónomos do sector turístico

Sanxenxo concederá axudas directas a todos aqueles negocios e persoal autónomo que se beneficie da convocatoria de axudas que realizará a Xunta de Galicia. Con esta iniciativa, o goberno local quere complementar a axuda autonómica.

Estas axudas estarán dentro dunha partida que se incluirá no orzamento municipal. O seu importe aínda está por determinarse.

Así llo comunicou o alcalde, Telmo Martín, que acompañado do concelleiro de Promoción Económica, Marcos Guisasola, reuniuse con Alfonso Martínez, presidente do consorcio de Empresarios Turísticos (CETS) e representantes da directiva deste colectivo.

"É unha medida moi benvida", explicou o presidente do CETS, que destacou que estas axudas reclamáronas desde o comezo da pandemia porque a situación do sector "é moi delicada" ante as "caídas tremendas" que rexistraron na súa facturación.

A entrevista enfocouse na procura de estratexias para os meses de verán, cando na tempada alta Sanxenxo asumirá máis visitantes.

Ambas as partes coincidiron en que se espera que, grazas á vacinación e á baixada de casos, se melloren os datos do ano 2020 en canto a ocupación hoteleira e actividade da hostalería na vila turística.

Para que esta previsión se cumpra, a intención do Concello é que Sanxenxo continúe figurando como un destino turístico seguro.

Nesta liña, o goberno local é manter os reforzos de servizos e persoal máis aló dos habituais en calquera verán anterior á pandemia.