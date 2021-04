O BNG alega contra o parque eólico Campo das Rosas

Membros do BNG veñen de presentar alegacións ao proxecto de Naturgy para a construción do parque eólico "Campo das Rosas", que afecta aos concellos de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e A Estrada.

O BNG demanda un novo Plan Eólico participativo, que exclúa as áreas de gran valor ambiental e teña garantías de participación pública nos beneficios.

Os nacionalistas sinalan que o Bloque foi sempre partidario de impulsar as enerxías renovables partindo de dúas premisas básicas: "o coidado do medio e que os beneficios redunden na cidadanía e no desenvolvemento económico dos concellos rurais", pero neste caso entende que "ningunha destas premisas básicas concorren neste proxecto, que responde máis ben a un modelo depredador e espoliador dos nosos recursos para beneficio única e exclusivamente das compañías eléctricas, que é polo que apostan tanto a Xunta como o goberno do Estado".

O portavoz municipal do BNG en Cerdedo-Cotobade, Ernesto Filgueira propón "paralizar cautelarmente o proxecto, xa que existe un claro fraude de lei pola fragmentación do parque para sortear a avaliación ambiental conxunta e insta á Xunta a impulsar un novo Plan Sectorial Eólico participativo e dialogado".

Para o BNG é preciso un "cambio de modelo" e un novo plan sectorial eólico que exclúa realmente as zonas de alto valor ambiental e con garantías de participación pública dos beneficios do sector.