A Zona Franca de Vigo comprométese a colaborar co Concello para crear un polígono industrial en Vilaboa

Reunión de David Regades, César Poza e Carmen Gallego © Consorcio Zona Franca de Vigo Visita de David Regades, César Poza e Carmen Gallego aos terreos do futuro polígono © Concello de Vilaboa

O delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades, comprometeu este xoves a colaboración da institución á que representa co Concello de Vilaboa para o desenvolvemento un polígono industrial no municipio, unha área que podería alcanzar os 400.000 metros cadrados.



David Regades mantivo este xoves unha reunión co alcalde de Vilaboa, César Poza, e a concelleira Carmen Gallego, para coñecer os proxectos do equipo de goberno municipal para o desenvolvemento deste parque empresarial, do que o Concello destaca que se implantaría nunha zona do municipio con boas conexións coa AP-9 e a N-554 e co ferrocarril.

En concreto, Regades comprometeu a colaboración de Zona Franca no "estudo de fórmulas" que permitan ao municipio cubrir esa falta de chan industrial porque "o apoio ao desenvolvemento empresarial é clave para o emprego e un dos grandes obxectivos do Consorcio".

Tras a reunión, todos quedaron en manter un novo encontro para concretar as fórmulas para utilizar para desenvolver ese apoio e David Regades e César Poza tamén acordaron abrir novas vías de colaboración entre o Consorcio e o Concello, que ten nestes momentos varios proxectos en carteira para o desenvolvemento do municipio.

Regades lembrou a falta de áreas empresariais na provincia e o interese da institución que dirixe en mobilizar máis chan que permita ás empresas crecer.

César Poza mostrou a Regades a súa "preocupación" por crear emprego e a necesidade de chan empresarial para atraer empresas ao municipio que permitan fixar poboación, especialmente entre os máis novos e pediulle a súa colaboración para poñer en marcha este proxecto de futuro.

Á reunión tamén asistiron os técnicos municipais para explicar que a zona para desenvolver precisa dunha modificación dunha parte do terreo, aínda que outra xa ten cualificación de industrial.