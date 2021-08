Zona Franca analizará a economía de Arousa e O Salnés para propoñer unha folla de ruta na saída da pandemia

Zona Franca realizará un plan estratéxico de Arousa e O Salnés e para iso asinou un convenio cos concellos de Vilagarcía, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, A Illa de Arousa e Meis. O plan incluirá un diagnóstico territorial, obxectivos estratéxicos e unha folla de ruta para a mellora da competitividade económica, a calidade de vida e a creación de emprego en cada un deles e a súa comarca.

O delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca, David Regades, asinou o documento cos alcaldes no Grove e explicou que "os concellos contarán cun plan operativo detallado, específico e realista de accións, actuacións e instrumentos para que se poña en marcha e os cidadáns poidan comprobalo".

Para o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, "o protocolo asinado con Zona Franca supón unha oportunidade para afinar os obxectivos de posibles novas especializacións económicas locais e comarcais".

A alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, explicou que "as posibilidades que se abren para Cambados coa firma deste convenio son incuestionables. O apoio do Consorcio da Zona Franca ao Salnés é un fito histórico que marcará a historia da nosa comarca".

O alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, sinalou que "é necesaria unha avaliación da situación, analizar os sectores económicos dos nosos pobos, valorar novas oportunidades e con todo iso, a través do plan estratéxico, marcar o rumbo dos próximos anos, para poder aproveitar o financiamento que poida vir e optimizar investimentos".

O alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, engadiu que "permitirá establecer as directrices e definir as actuacións específicas que impulsen o crecemento socioeconómico do concello e facilitar a transformación e o cambio cara a retos futuros que melloren a calidade de vida das veciñas e veciños de Meaño", concluíu.

O alcalde de Ribadumia, Carlos Castro, explicou que "este acordo supón crear unha folla de ruta para o desenvolvemento e a dinamización económica e, por tanto, social do noso concello".

O alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias, declarou que "por primeira vez, con David Regades á fronte, Zona Franca interésase polos concellos fóra de Vigo e podemos coñecer a institución".

A alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, asegurou que "para Meis ábrese unha porta moi importante".