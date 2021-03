Acordo entre Deputación e Caldas de Reis para implantar a administración electrónica

A Deputación de Pontevedra acaba de aprobar novos convenios co Concello de Caldas de Reis e coa Entidade Local Menor de Arcos da Condesa para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución administrativa electrónica.

O obxectivo destes acordos entre a Deputación e as entidades locais é o de mellorar a eficiencia administrativa, incrementar a transparencia e a participación, así como garantir servizos dixitais facilmente utilizables e mellorar a seguridade xurídica.

O tenente de alcalde e deputado provincia, Manuel González, destacou o esforzo realizado pola Deputación en materia de dixitalización e lembrou que "na Axenda España dixital 2025 se marca un eixe específico sobre a transformación dixital do sector público que no marco do Plan de Recuperación e Resiliencia busca lograr unha administración modernizada a través dunha dixitalización transversal que actúe como tractor dos cambios tecnolóxicos".

Nesta liña incidiu en que "o Concello de Caldas de Reis vai apostar por afondar na dixitalización de acordo coa Axenda 2025 e intentando aproveitar os fondos europeos do Plan de Recuperación e Resiliencia".