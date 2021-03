Escalada do conflito polo futuro de ENCE: Barricadas de pneumáticos ardendo cortan a autovía de Marín a Pontevedra

Cortan a rotonda da autovía a Marín nunha manifestación pola continuidade de Ence en Lourizán © PontevedraViva Manifestación dos traballadores de Ence pola autovía de Marín © PontevedraViva

A presión dunha parte dos traballadores relacionados con Ence por evitar a aprobación do artigo 18.4 da nova Lei do Cambio Climático, que podería supoñer o peche inmediato da planta de Lourizán, segue subindo.

Na mañá deste martes, decenas de traballadores do sector forestal e provedores da pasteira elevaron o ton das súas protestas ao cortar con barricadas de pneumáticos ardentes a rotonda elevada, próxima á factoría, que dá acceso á AP-9 e á variante de Marín.

O secretario comarcal de Comisións Obreiras, José Luís García Pedrosa, confirmou que a marcha foi organizada por este sindicato co obxectivo de forzar ao goberno para negociar a modificación do citado artigo que deixaría sen seguridade xurídica a permanencia da fábrica na súa parcela de Lourizán.

"A situación é moi seria, non hai solución ao artigo 18.4", afirma o sindicalista, quen lamenta que a reunión coa ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, segue aínda sen data.

Ao redor das 10.30 horas deste martes 9 de marzo, decenas de traballadores concentráronse na praza de Praceres para emprender unha marcha a pé, pola autovía que une Marín e Pontevedra, ata o nó de celulosas. Na rotonda, os manifestantes cortaron os accesos con barricadas de pneumáticos aos que prenderon lume xerando unha columna de fume que podía verse desde quilómetros de distancia e que alarmou á poboación.

Como consecuencia desta protesta, o tráfico quedou cortado en dirección Marín e Pontevedra e tamén os accesos á autoestrada e á variante de Marín.

A intención dos traballadores, que están a ser escoltados pola Policía Nacional e a Garda Civil, é continuar camiñando ata a sede da Subdelegación do Goberno na Praza de España de Pontevedra para seguir alí coas súas esixencias, que pasan por suprimir o devandito artigo da nova lei ou especificar que a aplicación do mesmo non terá carácter retroactivo.

"Os traballadores non poden consentir o peche da fábrica", confesou García Pedrosa asegurando que as mobilizacións continuarán ata que non se atope unha solución ao conflito.

O papel dos corpos e forzas de seguridade do Estado presentes na marcha está a limitarse a controlar o tráfico e a vixiar o comportamento dos participantes nunha manifestación que non foi comunicada nin autorizada pola autoridade competente. Con todo, polo momento non se produciu ningún tipo de identificación nin detención aos participantes nesta protesta.

PontevedraViva púxose en contacto co presidente do comité de empresa da fábrica de Ence, Toño Lafuente, quen se desmarcou por completo desta manifestación asegurando descoñecer a súa convocatoria e evitando realizar calquera tipo de valoración sobre a mesma.