O catador de Estrela Michelin que organiza catas en liña para todos os públicos

Zoom, Skype, Meet. Estas son só algunhas das incontables plataformas de videoconferencia que existen e que hai só un ano a maior parte da poboación descoñecía. Coa pandemia, o teletraballo e as reunións a distancia con amigos normalizáronse. Pero a súa utilidade vai moito máis alá.

Que llo digan ao catador pontevedrés Carlos Taboada, que este mes debutará en Upwinelovers cunha cata de viños pensada para todos os públicos, padais e, sobre todo, petos.

"Todo o mundo bebe viño e non fai falta gastarse moito diñeiro para saber de viños. O catador de verdade é o que acerta o viño que quere o cliente, non o que vende o viño máis caro", explica este galego de 33 afincado en Cambridge, onde traballa como especialista en viños dun restaurante centrado nos viños de Xerez.

"Aos ingleses encántalles o viño. O albariño, por exemplo. Eu, ao ser galego, póñolles moitas veces un albariño Rías Baixas. Pero o Xerez é o que máis beben", recoñece o mozo, que comezou a súa formación fai un lustro no Instituto Galego do Viño da man de Xoán Cannas, co que comezou a súa carreira profesional na Ultramar e que lle abriu as portas de restaurantes do nivel de The Yeatman, Mugaritz ou Etxebarri.

Foi a necesidade de mellorar o seu nivel de inglés para atender da mellor forma posible aos clientes de todo o mundo que visitan estes templos da gastronomía a que o levou ao Reino Unido, onde pronto atopou traballo neste restaurante de viños de Cambridge.

Xa neste 2021 Upwinelovers púxose en contacto con el a través de Linkedin para sondar a posibilidade de organizar catas en liña. A cata está prevista para o 7 de marzo e o prazo de inscrición aínda permanecerá aberto ata este martes.

O evento consistirá na degustación de seis viños de Xerez coa opción de maridarlo con xamón. O prezo é de 24 euros (36 euros con xamón incluído) e o cliente recibirá nas súas casas, sen gastos de envío, todo o material, e o viño, necesario para realizar a cata.

"Para min os viños de Xerez son os mellores de España no referente á súa elaboración", sostén Taboada, quen explicará aos consumidores todas as reviravoltas da preparación destes caldos ao mesmo tempo que os van probando. Ademais de formarse e gozar, a aplicación ofrece a posibilidade de opinar sobre o viño cuns amplo abanicos de posibilidades relacionadas coa cor, o sabor ou os aromas.

"Trátase de que a xente goce, opine e aprenda", subliña este pontevedrés convencido de que as catas en liña chegaron para quedar e que seguirá gozando da súa vocación "ata que o corpo aguante".