Unha muller de 91 anos falecida en Montecelo, única morte rexistrada por covid este domingo en Galicia

A Consellería de Sanidade informaba este domingo dunha soa morte rexistrada nos hospitais de Galicia durante esta xornada como consecuencia do coronavirus. Trátase dunha muller de 91 anos, que falecía no Hospital Montecelo do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

A muller, segundo a información facilitada polo Servizo Galego de Saúde, contaba con outras enfermidades previas á infección. Con esta morte, o número de vítimas na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés ascende a 146 pacientes. Os dous falecementos anteriores foron os dunha muller de 87 e un home de 86 anos, decesos notificados este sábado.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 10.806 pacientes, 148 máis nas últimas 24 horas, segundo os datos facilitados desde a xerencia dos hospitais de Pontevedra.

TRES MORTES MÁIS DURANTE O SÁBADO

A Consellería de Sanidade tamén informaba da morte de tres persoas máis durante este sábado 20.

Entre estas vítimas atópase un home de 70 anos, falecido no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo; un home de 62 anos, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e unha muller de 74 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Todas estas persoas contaban con outras enfermidades previas ao contaxio por coronavirus, que finalmente foi a causa da súa morte. Con estes novos datos, o número de pacientes falecidos desde o inicio da pandemia en Galicia sitúase en 2.176 persoas.