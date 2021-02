Denuncian oito persoas que facían botellón na rúa Tablada incumprindo as medidas anti covid-19

Oito persoas non conviventes xuntas e facendo botellón na rúa. A situación atopouna a pasada fin de semana a Policía Local de Pontevedra na rúa Tablada e acabou en denuncia, pois supón un incumprimento das normas aprobadas pola Xunta de Galicia para tentar frear a expansión da covid-19 nesta terceira onda da pandemia.

A Policía Local tivo coñecemento de que se estaba celebrando o botellón na contorna da rúa Tablada e, ao chegar ao momento indicado, os axentes comprobaron que era certo, de modo que procederon a denunciar a todos os participantes, oito en total, por realizar unha reunión de non conviventes, situación prohibida nestes momentos en toda Galicia.

Estas oito denuncias súmanse a outras oito formuladas durante a última semana pola Policía Local de Pontevedra por incumprimento das restricións anti covid-19. Entre o luns 26 e o domingo 31 de xaneiro, formuláronse un total de 16, das que cinco foron polo uso de máscara.

Tres denuncias realizáronse entre o luns e o xoves por non usar a máscara protectora segundo as normas establecidas. As outras 13 foron por incumprimentos entre o venres e o domingo.

En concreto, durante a fin de semana houbo esas oito denuncias por reunión de persoas non conviventes para facer botellón, outras dúas por non usar máscara de forma adecuada e tres a persoas que se desprazaron a Pontevedra sen respectar o peche perimetral que impide os desprazamentos entre municipios excepto por causa xustificada. Dúas persoas eran de Poio e unha de Marín.

A portavoz do goberno local, Anabel Gulías, deu conta destes datos este luns e indicou tamén que nestes momentos a empresa concesionaria do servizo de recollida de lixo está realizado recollidas porta a porta nos seus domicilios a un total de 26 persoas que están en corentena por covid-19.