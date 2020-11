O Concello de Cerdedo-Cotobade mellora o abastecemento de auga en Cuspedriños

Obras de captación de auga en Cuspedriños, no municipio de Cerdedo-Cotobade © Concello de Cerdedo Cotobade

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, inspeccionou o resultado final das obras realizadas para incorporar seis novas captacións á subministración de auga aos veciños da localidade de Cuspedriños, na parroquia de San Xurxo de Sacos.

Acompañado por directivos da comunidade de usuarios de auga do lugar, o rexedor puido comprobar o lugar no que se fixeron as captacións e recibiu as explicacións dos veciños acerca dun proxecto executado pola comunidade co financiamento do Concello.

No lugar de Cuspedriños existían dúas comisións de augas que decidiron fusionarse para constituír unha soa comunidade de usuarios co fin de axuntar esforzos e reducir gastos, algo que o alcalde puxo en valor como un modo de optimizar as forzas e fomentar a colaboración veciñal polo ben común.