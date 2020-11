Os ximnasios saen á rúa para que os recoñezan como actividade esencial para a saúde

© Serviocio Be One

Luís Lalín, propietario do box Crossfit Pontevedra, participará na concentración para que recoñezan o deporte como servizo esencial © PontevedraViva Cartel da concentración nacional para esixir que o deporte sexa recoñecido como servizo esencial © PontevedraViva Os box de crossfit serán os primeiros centros de adestramento en retomar a actividade en Pontevedra © Mónica Patxot

Os centros deportivos de toda España participarán este sábado en diversas concentracións simultáneas en cidades de toda España para reclamar que o deporte sexa incluído como un servizo esencial para a saúde e como ferramenta para combater o avance da pandemia da covid-19.

Promovida pola asociación de Funcional Fitness de España, ximnasios, centros deportivos, adestradores persoais e boxes de crossfit de Pontevedra desprazaranse a Vigo para participar nesta mobilización que ten como obxectivo reivindicar que "somos saúde física e mental e que somos parte da solución", declara Luís Lalín, propietario de Crossfit Pontevedra.

O obxectivo deste colectivo é evitar que, como ocorreu en Cataluña. os gobernos rexionais ordenen o peche dos centros deportivos co obxectivo de frear a transmisión do virus. "A porcentaxe de contaxios nos centros deportivos non chega nin ao 1 %", alegan os profesionais, agradecidos que polo momento en Galicia permítanlles seguir abertos.

"Por agora aquí incluíronnos dentro do ámbito da saúde e déixannos estar abertos, pero non sabemos ata cando", puntualizan co temos de que os seus negocios non sexan considerados seguros. "Por iso é esta reivindicación, para demostrar que somos saúde e capaces de cumprir as normativas", insisten.

A maior parte de ximnasios da cidade tiveron que modificar as súas rutinas para ofrecer unha práctica deportiva individual, con desinfección constante de material e das salas, con limpezas xerais varias veces ao día e co uso de máscara e cumprimento da distancia de seguridade. Con estas medidas lograron reducir ao mínimo o risco de contaxio.

E a seguridade é aínda máis extrema en centros de adestramento como o que rexenta Lalín. "Somos máis seguros porque a actividade realízase desde principio ao final dentro do teu espazo sen interacción entre usuarios nin ninguén ocupa o teu espazo. Nos ximnasios convencionais móvense máis entre distintas estacións, por iso eles téñeno un pouquiño máis complicado", argumenta, antes de explicar por que son considerados deporte individual. "Nós temos doce grupos dunha persoa nun espazo pechado pero completamente separados. É como nos bares, que non podía haber máis de cinco persoas por un espazo, pero no bar podía haber máis de cinco persoas", aclara.

Un feito que demostra a seguridade destes centros é a nula transmisión da covid-19. "Tivemos só un usuario positivo", confesa Luís para detallar a continuación como funciona o protocolo do seu centro deportivo. "Traballamos con lista de espera, vimos a aplicacion, avisamos á xente que estivo a adestrar no mesmo quenda e iso que ao estar con máscara e distancia non eran contacto de risco. Aínda así notificouse, fixéronse as probas e todos deron negativo", relata con satisfacción unha proba que demostra que "somos seguros".

Non é o único centro no que os contaxios mantéñense baixo control. Todos os centros deportivos da cidade aplican estritos protocolos para maximizar a seguridade. Aínda así para evitar que os usuarios se relaxen, en Gim Sport adoptaron un método tan gracioso como eficaz. Armados cun megáfono, os monitores chaman a atención a aqueles deportistas que momentaneamente incumpren a distancia de seguridade, báixanse a máscara ou non desinfectan os materiais.

Aínda así, do mesmo xeito que o resto de sectores, o negocio está a notar os efectos da crise económica derivada da pandemia. "A xente tiña máis medo ao principio. Logo déronse conta de que o deporte lles axuda e tivemos altas novas de persoas que nunca fixeran deporte. Ademais, ao ver a nosa forma de traballar senten máis seguros", explica o propietario de Crossfit Pontevedra. Con todo, "co toque de queda volvemos notar outro baixón", lamenta.

Os efectos son xerais. Unha mostra é a decisión do ximnasio Rías do Sur que decidiu pechar as súas portas pola situación sanitaria de forma indefinida. Outras empresas, como a que xestiona o ximnasio de Campolongo, acolléronse ao Erte e aplicado clases virtuais para reducir os seus gastos. Por todo iso, este sábado España sairá á rúa para salvar os seus centros deportivos e demostrar que facer deporte non é perigoso, é parte da solución.