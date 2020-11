Consulta as actividades non esenciais que quedan prohibidas no perímetro de Pontevedra durante un mes

As novas restricións anunciadas por Alberto Núñez Feijóo para evitar a expansión da covid-19 en Galicia concretáronse nunha edición especial do Diario Oficial de Galicia publicada na noite deste mércores que fixa que toda as medidas serán de aplicación a partir da medianoite do venres 6 para o sábado 7 de novembro, finalmente unhas horas máis tarde das anunciadas pola Xunta -fixárase para as 15.00 horas- e detalla todas as actividades autorizadas e prohibidas durante un mes.

O DOG fixa as medidas máis restritivas que afectarán desde o sábado a 60 municipios galegos, o 60% da poboación da comunidade, e que, no caso da área de Pontevedra e o Salnés establece o peche perimetral do ámbito territorial dos concellos de Pontevedra, Marín, Vilaboa, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade, Campo-Lameiro e Poio; do ámbito de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e Cambados; e de xeito individual do concello do Grove.

A normativa da Xunta de Galicia establece nestes concellos o peche temporal de actividades non esenciais, considerando como tales as seguintes:

Espectáculos públicos: taurinos, circenses, feirais e de exhibición e pirotécnicos.

Actividades recreativas : culturais e sociais e de ocio e entretemento; atraccións recreativas, actividades de restauración, actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

: culturais e sociais e de ocio e entretemento; atraccións recreativas, actividades de restauración, actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas. Establecementos abertos ao público: circos, prazas de touros, recintos feirais.

Establecementos de xogo: casinos, salas de bingo, salóns de xogo, tendas de apostas .

. Establecementos para actividades deportivas: pistas de patinaxe, piscinas recreativas de uso colectivo, establecementos para atraccións e xogos recreativos, parques de atraccións e temáticos, parques acuáticos, salóns recreativos e parques multiocio.

Establecementos para actividades culturais e sociais: salas de concertos .

. Establecementos de restauración: restaurantes, salóns de banquetes, cafetarías, bares, establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas, establecementos de ocio e entretemento, salas de festas, discotecas pubs, cafés-espectáculo, furanchos, centros de lecer infantil.

En canto aos establecementos de restauración, permanecerán pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Os establecementos de restauración de centros sanitarios ou de traballo que limiten a súa actividade aos traballadores ou acompañantes de doentes poderán manter o servizo de cafetaría, bar e restaurante. Non poderán superar o 50% da súa capacidade. O consumo dentro do local poderá realizarse unicamente sentado na mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade. A ocupación máxima será de seis persoas por mesa ou agrupación de mesas e deberán ser todas elas conviventes.

Quedan exceptuados destas limitacións as seguintes actividades e establecementos no citados que poderán continuar abertos. Desta maneira, poden abrir ao público cines, teatros, auditorios, estadios, pabillóns, recintos deportivos, ximnasios, piscinas de competicion, museos, bibliotecas, salas de conferencias e salas polivalentes.

Nestes concellos haberá a partir do sábado limitacións específicas:

Actividades en academias , autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación. Capacidade do 50%.

, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación. Capacidade do 50%. Hoteis e aloxamentos turísticos. As actividades de animación ou clases grupais deberán deseñarse e planificarse cunha capacidade máxima de seis persoas, sexan ou non conviventes, incluídos os monitores.

e aloxamentos turísticos. As actividades de animación ou clases grupais deberán deseñarse e planificarse cunha capacidade máxima de seis persoas, sexan ou non conviventes, incluídos os monitores. Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outras infraestruturas culturais. Non poderán realizarse actividades culturais, agás que os grupos sexan de conviventes, excluído o monitor ou guía.

e salas de exposicións, monumentos e outras infraestruturas culturais. Non poderán realizarse actividades culturais, agás que os grupos sexan de conviventes, excluído o monitor ou guía. Cines, teatros, auditorios , e espazos similares, así como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas non pechadas temporalmente. Límite máximo de 30 persoas para lugares pechados e de 65 ao aire libre. Poderase ampliar o límite ata un máximo de 50 persoas para lugares pechados e de 150 ao aire libre con autorización Dirección Xeral de Saúde Pública.

, e espazos similares, así como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas non pechadas temporalmente. Límite máximo de 30 persoas para lugares pechados e de 65 ao aire libre. Poderase ampliar o límite ata un máximo de 50 persoas para lugares pechados e de 150 ao aire libre con autorización Dirección Xeral de Saúde Pública. Actividades e instalacións deportivas . Consulta aquí.

. Consulta aquí. Actividades turísticas . Grupos de ata un máximo de seis persoas, sexan ou non conviventes, incluído o monitor ou guía.

. Grupos de ata un máximo de seis persoas, sexan ou non conviventes, incluído o monitor ou guía. Actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil. Limitar o número de participantes 50% da súa asistencia máxima habitual, cun máximo de 50 participantes, incluídos os monitore, ai aire libre e 25 en espazos pechados. Grupos de ata seis, sexan ou non conviventes e incluíndo os monitores.

dirixidas á poboación infantil e xuvenil. Limitar o número de participantes 50% da súa asistencia máxima habitual, cun máximo de 50 participantes, incluídos os monitore, ai aire libre e 25 en espazos pechados. Grupos de ata seis, sexan ou non conviventes e incluíndo os monitores. Centros cívicos e sociais. Limítase a capacidade ao 50% e actividades grupais dun máximo de seis persoas, sexan ou non conviventes.

Limítase a capacidade ao 50% e actividades grupais dun máximo de seis persoas, sexan ou non conviventes. Congresos , encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos e actos similares. Limítanse ao 50% da capacidade permitida, cun límite máximo de 30 persoas para lugares pechados e de 75 ao aire libre. Poderase ampliar ata un máximo de 50 persoas para lugares pechados e 150 ao aire libre con autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública.

, encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos e actos similares. Limítanse ao 50% da capacidade permitida, cun límite máximo de 30 persoas para lugares pechados e de 75 ao aire libre. Poderase ampliar ata un máximo de 50 persoas para lugares pechados e 150 ao aire libre con autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública. Establecementos comerciais. Non poderá superar o 50% da capacidade autorizada, cun máximo de 30 persoas para lugares pechados e de 75 ao aire libre. Non será de aplicación nos establecementos comerciais de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos, servizos médicos ou sanitarios, ópticas, produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, salóns de peiteado, prensa e papelaría, combustible para a automoción, estancos, equipamentos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para animais de compañía, comercio pola internet, telefónico ou correspondencia, tinturarías e lavandarías, sen prexuízo da necesidade de cumprir as obrigas xerais previstas nesta orde e as medidas xerais de hixiene e protección.

O DOG establece que se mantén en toda Galicia o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feiras. Ademais, mantense o toque de queda de 23.00 a 6.00 horas aplicado no marco do estado de alarma establecido a nivel estatal

Segundo este decreto, ademais, en toda Galicia recoméndaselles ás persoas maiores de 75 anos, ás persoas vulnerables á covid-19 e a aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que presenten algunha alteración que faga inviable a súa utilización, que eviten na súa actividade diaria as saídas nas horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou establecementos abertos ao público, co fin de reducir os riscos derivados da coincidencia con outras persoas.