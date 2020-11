Pontevedra 'elevará a súa voz' o 25-N para insistir en que "xa abonda" de minutos de silencio

Presentación da campaña do 25-N en Pontevedra © Mónica Patxot Rosa Campos, directora do CIM de Pontevedra © Mónica Patxot

O deste ano non será un 25 de novembro como o que adoitaba ser. A pandemia da covid-19, como en tantos outros aspectos das nosas vidas, trastornouno todo. Pero a pesar diso, o Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres manterá o seu espírito reivindicativo. Polo menos, iso é o que tentará o goberno municipal de Pontevedra.

Con motivo deste 25-N, o Concello activou unha campaña institucional contra a violencia machista que, nesta ocasión, fará fincapé na necesidade de "berrar polas que xa non teñen voz" e reclamar que "xa abonda" de minutos de silencio provocados por esta lacra social.

O despregamento dunha lona no balcón da vella casa do concello da Praza de España será o punto de partida, xa mañá mércores, desta conmemoración nun ano "diferente e difícil", segundo apuntou a edil de Igualdade, Yoya Blanco.

Nesta ocasión, ademais, desenvolverase unha acción gráfica con carteis circulares en cor negra e morada en diferentes rúas da cidade, sobre todo na contorna dos colexios, porque segundo Blanco "só desde a educación poderase erradicar a violencia machista".

Estes paneis reflectirán consignas inspiradas nas mobilizacións feministas. Así, entre outras, reivindicarase que "O silencio tamén mata", "O machismo é terrorismo", "A violencia non son só golpes" ou "As rúas e as noites tamén son nosas".

A concelleira socialista indicou que tanto o despregamento da lona como a campaña gráfica coa instalación dos carteis con diferentes lemas pretenden simbolizar a "alianza do feminismo institucional co activismo feminista".

A programación do 25-N incluirá ademais dous talleres, un deles xa iniciado -o Namórate de min-, e un segundo de autodefensa ciberfeminista que impartirá Andrea Momoitio, de Pikara Magazine, os días 18, 19, 25 e 26 de novembro a través de internet.

Este taller, segundo Yoya Blanco, ofrecerá ferramentas ás mulleres para responder ante as agresións que reciben a través das novas tecnoloxías e apoiar ás vítimas do acoso ante a "inmensa capacidade" da internet para crear redes de apoio e acompañamento.

Con respecto ao manifesto deste ano, segundo avanzou a responsable de Igualdade, será redactado pola xornalista Sara Vila, galardoada en 2019 co premio "Comunicar en Igualdade" pola reportaxe "O noso toque de queda", editado en Diario de Pontevedra.

Se a situación sanitaria o permite, destacou Yoya Blanco, este manifesto lerase de maneira pública o propio día 25 novembro ao mediodía, nun espazo aberto para que, cumprindo coas distancias, a cidadanía que o desexe poida sumarse ao acto.