Rosa Campos: "Xa hai menores que denuncian a violencia machista. Iso antes era moi raro"

O continuo traballo contra a violencia machista nos centros educativos está a dar os seus froitos. Iso, polo menos, é o que destaca a directora do Centro de Información á Muller (CIM) de Pontevedra, Rosa Campos, á vista do aumento das denuncias de casos en menores.

Este incremento, segundo esta experta, "é bo en certo sentido" porque indica este tipo de situacións violentas "detéctanse antes", o que permite "poñer freo" a estas condutas.

En Pontevedra "xa hai menores que denuncian a violencia machista", sinala Rosa Campos, e tamén se rexistrou un aumento dos casos que se derivan ao CIM desde os propios centros educativos. "Iso antes era moi raro", engade.

"Conseguimos que certos comportamentos que se asociaban ao amor romántico agora véxanse como o que é, violencia machista", explica a directora do centro.

Rosa Campos, na presentación da programación do 25-N, asegurou que os casos denunciados en Pontevedra non creceron durante a pandemia nin tampouco se detectou un incremento "importante" no número de consultas ao CIM, unhas catro diarias.

O servizo, a diferenza doutras épocas, "non está colapsado", asegura a súa responsable, e grazas a un reforzo en atención psicolóxica "non existe lista de espera e todas as urxencias pódense ir atendendo segundo se producen".

"No peor dos casos a espera é como máximo dunha semana, pero en xeral están a funcionar á perfección", matizou Campos, que lembrou que o CIM atende no teléfono gratuíto 900 119 741 ou a través do correo igualdade@pontevedra.es.

A directora do CIM alertou, con todo, da actuación de "determinadas" administracións, entre os que citou o Servizo Público de Emprego (SEPE), a Seguridade Social e o Servizo Galego de Saúde (Sergas) que, ao seu xuízo, "non están a responder como deberían" aos asuntos relacionados coa violencia machista por falta de persoal.