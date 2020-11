Pontevedra inicia co despregamento dunha pancarta o mes contra a violencia machista

Pontevedra desprega unha pancarta para iniciar os actos reivindicativos contra o machismo do 25-N © Concello de Pontevedra

Pontevedra inicia co despregamento dunha lona na casa do concello da Praza de España os actos reivindicativos do Día Internacional contra a Violencia cara ás Mulleres que se celebrará o 25 de novembro. "Xa abonda de minutos de silencio" é o lema desta campaña que foi presentada este mércores por concelleiras dos tres partidos que compoñen a corporación municipal e a directora do Centro de Información á Muller, Rosa Campos.

A pandemia da covid-19 marcará este ano as habituais expresións de rexeitamento cara a estas condutas. Non haberá manifestacións multitudinarias, pero si se oirá en toda a cidade o berro de "xa abonda". "A nosa premisa foi facer unha alianza entre ou activismo feminista de rúa e ou feminismo institucional", sinala a concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, antes de detallar os eventos programados polo Concello.

O primeiro é o despregamento desta lona de grandes dimensións que colgará do balcón da casa do concello durante todo o mes. Nos próximos días colocaranse carteis por toda a cidade con frases que adoitan gritarse nas concentracións feministas. "Eu decido", "querémonos vivas", "o machismo é terrorismo", son só algúns exemplos dos letreiros que colgarán, principalmente, preto dos centros educativos da cidade porque " sen educación será imposible erradicar a violencia machista".

A programación complétase con dous obradoiros. Un sobre o empoderamento da muller a través da fotografía, que xa está en marcha; e outro online para dotar de ferramentas ás mulleres para a autodefensa e para combater a violencia nas redes sociais.