A Policía Local detén dúas mulleres por tráfico de drogas

Axentes da Policía Local de Pontevedra procederon á detención de dúas mulleres por un presunto delito contra a saúde na modalidade de tráfico de drogas.

Segundo informaron fontes oficiais da Xefatura da Policía Local, os feitos tiveron lugar este sábado, 7 de novembro, e sobre as 16:00 horas, cando unha patrulla que se atopaba de servizo observa unha manobra sospeitosa no exterior dun aparcamento dun supermercado da cidade.

Os municipais viron como chegaba un Renault e, seguíndolle, outro vehículo da marca Ford. As dúas condutoras estacionan unha preto da outra e, con claridade, os policías observan como unha delas baixa apresurada do coche e diríxese á condutora do Renault entregándolle un bote de plástico. Ante a situación e coa sospeita que tratábase dun intercambio de drogas, os axentes procederon á identificación de ambas mulleres.

Inicialmente e ante a insistencia do policía para que lle mostrase o bote, unha delas, tratou de tiralo con disimulo no interior do vehículo. Unha das mulleres fixo entrega de tres envoltorios de plástico de cor azul que extraeu do seu suxeitador, negando portar nada máis.

Tras recuperar o bote, os axentes comproban que no seu interior atopábanse un total de 19 envoltorios (10 de cor azul con cocaína e 9 de cor negra con heroína).

Posteriormente, localízaselle á outra muller outro envoltorio con heroína. Tamén se lle interveu a cantidade de 648 euros.

Ante os feitos, os axentes da Policía Local de Pontevedra, procederon á detención das dúas mulleres, de 29 anos e 38 anos de idade, por tráfico de drogas, para a súa posta disposición xudicial.