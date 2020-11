Un mozo de 18 anos, detido en Pontevedra por agredir á súa ex noiva cando esta se negou a volver con el

Apenas 18 anos ten o mozo que foi detido pola Policía Local de Pontevedra acusado de agredir á súa ex parella, aínda menor de idade, tras negarse ela a retomar a relación que ambos habían todo fai tan só oito meses.

O suceso, segundo informou a Policía Local, produciuse onte luns sobre as dez da noite á saída dun dos institutos da Xunqueira.

Os axentes foron alertados de que un mozo estaba a pegar a unha rapaza. Ao chegar, viron como este estaba a gritar a unha das cinco mozas que se atopaban alí.

A ex noiva do presunto agresor relatou que tras atoparse ás portas do centro escolar o mozo tentou abrazala e, ante o rexeitamento dela a retomar a relación, comezou a zarandeala e agarrouna polo pescozo. A súa versión foi ratificada polas súas catro amigas.

A vítima, que tiña unha dor no cóbado e estaba nun gran estado de nerviosismo, foi trasladada a un centro sanitario para ser asistida das súas feridas.

O mozo, que xa foi detido no momento tras informarlle dos seus dereitos, foi trasladado á comisaría da Policía Nacional de Pontevedra.