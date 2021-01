Intenta agredir á nai da súa filla tras revisarlle o teléfono móbil

Un home de 51 anos foi detido pola Policía Local de Pontevedra acusado de intentar agredir á nai da súa filla despois de quitarlle o seu teléfono móbil e revisar o seu contido.

O detido, segundo informa a Policía Local, está considerado como autor dun presunto delito de violencia machista e xa pasou a disposición xudicial.

Os feitos producíronse na tarde do pasado venres, contra as 17:50 horas, nun domicilio situado nunha céntrica rúa da cidade.

Os axentes acudiron á vivenda alertados polos veciños que escoitaron como unha muller saía pola fiestra pedindo axuda.

O relato da vítima, que ten 40 anos, está recollido no atestado policial. Nel, revela que convidou a xantar ao pai da súa filla con motivo do aniversario de el.

Logo da comida, cando a vítima se atopaba tocando o piano, o suposto agresor fíxose co teléfono móbil dela, que o tiña no peto traseiro do pantalón, e encerrouse no balcón do salón.

A muller tratou de recuperar o seu teléfono sen éxito, pero minutos despois el volveu a entrar no salón e tirou o móbil ao chan, o que provocou o temor da vítima que saíu correndo cara o cuarto de baño, onde se encerrou ata que chegou a policía.

O atestado policial recolle que o detido comezou a golpear con forza a porta ata o estremo de rompela na parte superior.