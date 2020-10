Suben a seis as aulas pechadas e a 107 os positivos nos centros educativos da área sanitaria

A información actualizada deste mércores referida ás escolas infantís e aos centros educativos informa que hai 107 casos positivos en covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, son 9 más que o martes, e 6 aulas pechadas (onte eran tres).

No caso das escolas infantís, a Consellería de Política Social, notifica un caso positivo na Escola Infantil da Casa do Mar en Marín, na de Soutomaior, na do Campus de Pontevedra e na municipal de Vilanova de Arousa onde tamén hai unha aula pechada.

Pola súa banda, os datos dos centros de enisno non universitarios, segundo informa a Consellería de Cultura, son: