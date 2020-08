A Deputación, con 40 proxectos en marcha, cumpre coa Axenda Europea 2030 para un desenvolvemento sostible

O deputado Carlos López Font detalla os programas da Deputación enmarcados na Axenda Europea 2030 © Deputación de Pontevedra O deputado Carlos López Font detalla os programas da Deputación enmarcados na Axenda Europea 2030 © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra ten corenta proxectos en marcha enmarcados na Axenda europea 2030 para cumprir cos obxectivos de desenvolvemento sostible marcados pola Unión Europea. O deputado Carlos López Font compareceu este xoves para facer público o grao de desenvolvemento de cumprimento destes plans que, se no 2019 estaban ao 91 %, este ano están xa ao 100 %.

"Cumprimos a axenda ao 100%, temos programas que encaixan en todos vos 17 obxectivos, con fondos propios e europeos", declarou o socialista durante a presentación dos 40 programas que están en marcha e os 16 que se atopan en fase de tramitación. Todos eles recibiron un financiamento total de 41,2 millóns de euros procedentes do organismo continental.

Antes de pasar a detallar as iniciativas provinciais para o cumprimento destes obxectivos comunitarios, Font explicou en que consiste a Axenda 2030. Un paraugas que engloba iniciativas públicas relacionadas coa transición ecolóxica, a innovación, programas socioculturais e deportivos, a igualdade ou a asistencia aos concellos. "A Axenda 2030 é a axenda dá Deputación", subliñou o responsable de Economía do executivo provincial.

Os obxectivos marcados por Europa están clasificados en 17 categorías. E desde a Deputación quixeron destacar a dedicación de fondos a aspectos tan importantes como a formación e inserción laboral, turismo, medio ambiente e enerxía sostible, asentamento de poboación non rural ou a prevención de incendios forestais.

López Font centrou o seu discurso en enumerar os programas e iniciativas postos en marcha pola Deputación para cada un dos dezasete obxectivos. A consecución destas metas non depende só do ente provincial, debido a que desde o goberno quixeron poñer en valor tamén a colaboración con outras entidades. "Colaboramos con 234 entidades e xestionamos 41 millóns de euros", aseverou.

Entre os plans executados polo goberno provincial, Font citou, entre outros moitos, a xestión do Centro Príncipe Felipe enmarcado no obxectivo de loita contra a pobreza, a colaboración cos servizos sociais dos concellos do obxectivo " Fame cero", as escolas deportivas, a xestión da escola de cantería e enfermería, a creacion do departamento de igualdade coa chegada do PSOE ao goberno provincial, a mellora das redes de saneamento e abastecemento en toda a provincia, aforro enerxético en iluminación pública, programas de promoción e dixitalización de pequenas empresas ou o Plan Revitaliza para o coidado de ecosistemas terrestres.