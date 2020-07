Un interno da Lama causa dous incendios na súa cela en 7 horas e ameaza e golpea aos funcionarios

Un interno do centro penal da Lama xerou en menos de sete horas dúas situacións de perigo ao provocar incendios en dúas celas. O primeiro deles, ademais, incluíu ameazas aos funcionarios do penal e o segundo, agresións a tres traballadores.

Os feitos ocorreron o pasado luns 20 de xullo e, segundo denuncian os sindicatos ACAIP, UXT, CC. OO, CIG, CSIF e ATP, teñen como protagonista a un interno clasificado en primeiro grao penal, o reservado para os perigosos e inadaptados.

O primeiro incendio provocouno sobre as 15.15 horas e, a continuación, tras esnaquizar a televisión da cela, armouse con dous grandes cristais a modo de puñais.

Os funcionarios lograron apagar o incendio rapidamente, pero tardaron varios minutos en conseguir que cesasen as ameazas cos citados puñais. Finalmente, entregou os cristais e o interno foi enviado a illamento provisional noutra cela de distinta galería.

Menos de sete horas despois, ás 22.00 horas, o mesmo interno incendiou a nova cela que se lle asignou, causando unha intensa fumareda na galería ao queimar o seu colchón.

Tras extinguir o lume, os funcionarios indicáronlle ao interno que saíse cara ao patio exterior da galería e evitar así danos na saúde do mesmo. Primeiro negábase a saír, pero logo cedeu. Iso si, cando pasou polo acceso ao patio, comezou a golpear o arco detector de metais situado no anciño ata esnaquizalo por completo.

Este comportamento agresivo provocou que os funcionarios tivesen que volver intervir e tres deles sufriron contusións e un deles requiriu atención hospitalaria externa porque o interno golpeoulle varias veces e causoulle un forte traumatismo ocular.

As forzas sindicais do centro lembraron este xoves as súas reivindicacións, que inclúen falta de persoal (48 vacantes sen cubrir na Lama), a necesidade de que os funcionarios sexan recoñecidos como axentes da autoridade e unha nova Lei de Corpos da Administración Penal.