Malestar na directiva do Dorrón por outro retraso na remodelación do campo de fútbol

O campo de fútbol de Dorrón é o único de todo o termo municipal de Sanxenxo que carece de herba artificial. No 2017 aprobouse o proxecto para a súa remodelación, pero tres anos máis tarde só as malas herbas crecen nun recinto no que a práctica de calquera deporte resulta xa imposible.

Desde o Concello comunicaron a finais do mes de xuño que a reforma do campo terá que pospoñerse ao 2021 e que se fará con fondos propios despois de que a vía de financiamento por parte do Plan Concellos da Deputación non prosperase porque os terreos non son de titularidade municipal.

A noticia dun novo atraso, non é a primeira vez que ocorre debido a que o proxecto orixinal xa foi modificado en xaneiro deste ano, provocou un profundo enfado entre a directiva do conxunto sanxenxino. "Non sabemos que sucede, desde o Concello comunícannos que o proxecto xa non é viable e que hai problemas coa Deputación", protestan.

Esta fin de semana está convocada a reunión anual da xunta directiva e un dos puntos do día é a análise da situación do novo campo de fútbol. "Xa non sabemos que dicirlle aos socios", lamentan coa esperanza de que a execución da obra no 2021 "non sexa outra proposta que cae no esquecemento".

Pola súa banda, desde o goberno local insisten en trasladar aos veciños de Dorrón o compromiso para a remodelación do recinto deportivo e prometen que nos orzamentos do 2021 incluirase unha partida para a mellora do campo de fútbol.