As filtracións no depósito máis grande da estación de auga de Pontevedra obrigan a reparalo a partir de setembro

O depósito máis grande dos oito cos que conta a rede hidráulica de Pontevedra sofre filtracións e o Concello de Pontevedra decidiu que se acometan obras de impermeabilización nas instalacións.

Trátase dun depósito, construído en 1988, que se atopa na Estación potabilizadora de Couso-Lérez e ten unha capacidade de 15.000 metros cúbicos, máis de catro piscinas olímpicas, segundo explicaba o concelleiro Raimundo González este xoves ao anunciar a reforma que se acometerá a partir de setembro.

A duración dos traballos será de catro meses e van realizarse recheos nas xuntas das zapatas e das soleiras nas que están instalados os paneis prefabricados de formigón cos que se realizou a construción e por onde se detectan as filtracións de auga máis importantes. Os veciños de Couso xa trasladaron a alerta sobre estes pequenos escapes de auga hai ao redor de tres anos, indicaba o concelleiro responsable do ciclo da auga en Pontevedra.

Tamén se impermeabilizará todo o depósito, incluída a cuberta e o muro central. En todo caso, e despois da accidentada rotura dun depósito de auga de 800 metros cúbicos en San Vicente do Mar no Grove, Raimundo González quixo aclarar que a estrutura destas instalacións, segundo os informes técnicos, non presenta ningún movemento nin perigo algún de colapso, pero o goberno local quere actuar para evitar esas perdas de auga.

A obra conta cun orzamento de 544.808 euros, con IVE engadido, que se inclúen dentro do contrato que ten a empresa concesionaria do servizo da auga Viaqua, polo que esta entidade debe facer investimentos por un total de 58 millóns de euros, onde figurará esta partida económica.

NON AFECTARÁ A ACHEGA DE AGUA A VIVENDAS E INDUSTRIAS

Estes traballos non afectarán á chegada da auga aos domicilios ou ás industrias, segundo asegura o concelleiro, porque existe un depósito adxacente cunha capacidade de 12.500 metros cúbicos e en todo caso, aclarou González, poden utilizarse outros depósitos como o de Castro Senín. "Non vai haber problemas", asegurou para indicar que todos os depósitos do municipio acumulan 41.580 metros cúbicos en total, que permitirían dar servizo durante tres días a toda a poboación de Pontevedra e da súa contorna.

O Concello de Pontevedra proxecta tamén a construción dun novo depósito en Valadares, na parroquia de Marcón, cunha capacidade de 3.000 metros cúbicos.