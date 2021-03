A rede de auga potable para o Gran Montecelo estará rematada en abril

Visita ás obras do novo depósito de auga de Castro Senín © Concello de Pontevedra

O depósito de abastecemento de Castro Senín, na parroquia de Mourente, será a peza fundamental para subministrar auga potable ao futuro hospital Montecelo. Os traballos nel rematarán en abril, segundo explicou o goberno municipal de Pontevedra.

A nova conexión entre o depósito e a rede de abastecemento permitirá ademais dar servizo á cidade infantil Príncipe Felipe e a usuarios que residen nas parroquias de Mourente, Lourizán, Marcón, Tomeza, Salcedo e Bora.

O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, nunha visita ás instalacións, destacou que estas obras garanten que o futuro hospital teña un servizo de auga sen bombeo e con alta calidade.

Esta actuación no depósito de Castro Senín tamén suporá, segundo Fernández Lores, un aforro enerxético importante, por evitar o bombeo, e permitirá estender a rede ás zonas do rural da marxe esquerda do Lérez.

A capacidade do depósito é de 3.000 metros cúbicos e está situado a unha altura de 210 metros sobre o nivel do mar, o que permite abastecer sen bombeo ata unha cota de 200 metros de altura.

Está previsto que xunto ao futuro depósito de Valadares, dea servizo, ademais de a Montecelo e Príncipe Felipe, a Marín e Vilaboa, e a uns 8.000 veciños das parroquias nas que se está instalando neste momento a rede de abastecemento.

O Concello, a través das melloras do contrato da auga, está estendo a rede xeral polas parroquias pero que son os particulares os que deben solicitar a acometida, isto é, a conexión entre a rede xeral e o domicilio particular. Esta solicitude deben enviala directamente a Viaqua.

A instalación da rede de abastecemento por todo o rural, segundo o Concello, abre unha nova posibilidade de crecemento nas parroquias, posto que para construír novas vivendas se require conexión á rede de abastecemento de auga potable.