Moraña reformula a Festa do Carneiro ao Espeto, elimina a comida multitudinaria e daralle un formato máis familiar

A pandemia do coronavirus non impedirá a celebración da Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, pero si que afectará a como se vive este ano 2020, cun formato máis familiar e sen a multitudinaria comida popular na carballeira que cada verán é o seu acto central e adoita reunir a 3.500 persoas.

O goberno local de Moraña decidiu manter a festa e darlle un formato diferente, para que todas as actividades se celebren coa "máxima seguridade sanitaria". O día grande seguirá sendo o domingo 26 de xullo e, se non hai contratempos, si haberá o tradicional asado de carneiros ao aire libre para que os veciños poidan degustar o famoso carneiro.

De todas maneiras, eses plans seguirán adiante sempre que non se produza ningún rebrote, pois nese caso, segundo anunciou a alcaldesa, Luisa Piñeiro, "anularíase todo”.

A alcaldesa deu a coñecer que van intentar manter unha programación o máis similar posible á de anos anteriores "para que o Carneiro siga sendo o gran embaixador de Moraña" e para que todo o tecido comercial, hostaleiro e económico do municipio poida acelerar a súa recuperación, pero nesta ocasión o principal e único criterio é o sanitario, non o festivo.

Piñeiro tamén comentou que esta edición especial terá como protagonista o sector da hostalaría e a restauración de Moraña, xa que reforzarase a tradicional colaboración co mesmo co obxectivo de axudalo a impulsar a reactivación e a recuperación tras dous meses moi complicados polo seu peche a causa do estado de alarma.

As iniciativas comezarán con varias semanas de antelación á festa a través de 'Espétalle un Pincho' e manterán actividades musicais, de lecer e culturais paralelas á cita gastronómica que se darán a coñecer nos próximos días.