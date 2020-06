Moraña manterá o asado da Festa do Carneiro ao Espeto pero a comida, en cada casa

O Concello de Moraña presentou este sábado o formato da 51ª Festa do Carneiro ao Espeto nun acto celebrado na Carballeira de Santa Lucía.

A novidade chega na confirmación de que se manterá o asado popular ao aire libre o domingo 26 de xullo, pero a comida e degustación trasladaranse ás casas dos veciños por seguridade sanitaria.

"Na fase de nova normalidade non podemos facer as mesmas cousas que antes, pero si que podemos facer cousas e por iso, con moita prudencia e responsabilidade, imos organizar unha Festa do Carneiro ao Espeto segura, que axudará a manter os nosos costumes e favorecerá a reactivación económica e social", sinalou a alcaldesa, Luisa Piñeiro, sobre a decisión.

"Imos tentar facer o xantar máis grande da historia da festa con 4.200 comensais, tantos como veciños, espallados por todos os fogares do concello", engadiu a rexedora.

Falta aínda decidir se o asado dos carneiros realizarase na Carballeira, como de costume, ou se se traslada á chaira do Multiusos para garantir a distancia recomendable.

O que está previsto, segundo explicaron na presentación, é que os comensais se acheguen ata a zona co seu vehículo a través dun carril seguro para levar o seu xantar para casa.

Os lotes, que sairán á venda nos próximos días, manterán o seu prezo habitual de 300 euros para 20 persoas, pero nesta ocasión especial tamén haberá a opción de comprar medio lote, que será de 150 euros para 10 persoas.