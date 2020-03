Alertan de que algúns pacientes están asistindo a diario ás farmacias de Pontevedra

O Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra lembra que as farmacias do municipio permanecen abertas durante o actual estado de alarma para que a cidadanía adquira os medicamentos e produtos de primeira necesidade durante as 24 horas do día.

Alertan de que algúns cidadáns incorren nun uso inadecuado da exención de mobilidade para acudir aos seus establecementos e asisten á farmacia máis veces das que son necesarias, nalgúns casos máis dunha vez ao día sen que sexa necesario, segundo expón a presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo.

Por este motivo, piden á clientela que se conciencia de que ir á farmacia mentres dure este estado de alarma é algo excepcionalmente permitido para atender á saúde e non é unha escusa para saír da vivenda.

ENTREGA A DOMICILIO

Para asegurar que se dispensan medicamentos e produtos sanitarios ás persoas en illamento, as farmacias coa autorización da Consellería de Sanidade entregan medicamentos no domicilio de pacientes que se atopan nesta situación.

Trátase de casos de persoas susceptibles de padecer complicacións pola infección por coronavirus SARS- CoV-2 que deben permanecer en illamento no seu domicilio e a outras persoas en situación de illamento que carecen de apoio familiar ou profesional que poida trasladarse ata as farmacias.

Alba Soutelo sinala que hai persoas con tose e con dificultade respiratoria que acoden á farmacia e poden ser portadoras do coronavirus diseminándolo aínda que utilicen máscara. Por este motivo piden que non saian das súas casas e que, se non pode ir outra persoa para recoller os seus medicamentos, chamen á súa farmacia para que o seu farmacéutico os achegue á súa casa.

Tamén piden que non se faga provisión inxustificada de medicamentos nas casas porque isto pode provocar desabastecementos e que outras persoas que os precisan véxanse obrigadas a prescindir deles.