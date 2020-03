A campaña da Renda esquiva o coronavirus e comezará o 1 de abril

Publicación no BOE da convocatoria da campaña da Renda 2019-20 © BOE Ministerio de Facenda © Ministerio de Hacienda

O 1 de abril iniciarase a campaña para presentar a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, así o recolle este xoves 19 o Boletín Oficial do Estado, sen que se faga referencia nas disposicións xerais establecidas polo Ministerio de Facenda ao estado de alerta no que se atopa nestes momentos o territorio nacional polo espallamento do coronavirus.

O prazo finalizará o 30 de xuño, segundo o que se recolle no BOE, que publica os modelos de declaración do IRPF e o imposto de patrimonio de 2019. Segundo sinalan ao diario ABC desde o Ministerio, o 70% das declaracións saen a devolver e polo tanto, con esta medida, quérese beneficiar aos contribuíntes para que reciban as súas devolucións canto antes.

As principais novidades atópanse en que se simplifica a consignación da inmobles propiedade do contribuínte e para que resulte máis sinxelo declarar as rendas de inmobles que se alugaron, o borrador desagrega conceptos como os gastos deducibles ou a amortización para calcular o rendemento neto de capital.

Outra das novidades é a simplificación na identificación do domicilio fiscal do contribuínte. Establécese un apartado separado para estes datos. Tamén resultará máis fácil realizar a declaración de rendementos de actividades económicas de estimación directa.

Todos os contribuíntes poderán acceder ao seu borrador a través do programa Renda web, coa identificación a través de certificado electrónico, cl@ve PIN ou co número de referencia onde poderán modificalo, confirmalo e presentalo.

As declaracións poderanse presentar por internet e por teléfono ou achegándose ás oficinas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitude de cita