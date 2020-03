Pontevedra preside en Cádiz a Asemblea xeral da Rede de Cidades que Camiñan

Encontro en Cádiz da Rede de Cidades que Camiñan © Concello de Pontevedra

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, presidía este xoves a Asemblea xeral da Rede de Cidades que Camiñan, unha cita que se desenvolve no Pazo de Congresos de Cádiz. Este sábado celebrarase nese mesmo escenario o Congreso anual das Cidades que Camiñan, que preside o municipio de Pontevedra.

Representantes de 46 localidades participaron na reunión na que se declarou a esta entidade como asociación de utilidade pública. Fernández Lores expuxo a súa aposta por seguir avanzando en levar a cabo acciones urbanas que favorezan as camiñadas. Indicou que a Rede debe ser un interlocutor potente cos ministerios relacionados coa mellora de calidade urbana e a xestión sostible. Desta maneira, avoga porque ademais de coa Dirección Xeral de Tráfico, o colectivo manteña conversacións co ministerio de Transición Enerxética e co de Sanidade.

No último ano incorporáronse máis cidades a esta Rede, segundo explicaba a secretaria técnica Ana Montalbán, de forma que neste momento o organismo representa a 5 millóns de persoas. Tamén se analizou o traballo desenvolvido durante 2019, coa aprobación das contas e a previsión dos orzamentos para este 2020.