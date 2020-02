RADIO.- Ponte en el mapa: Irene Milleiro, unha influente pontevedresa xestionando peticións na rede

Irene Milleiro Díaz é directora europea da plataforma Change.org © Irene Milleiro Irene Milleiro Díaz © Irene Milleiro Irene Milleiro na capital madrileña © Irene Milleiro Irene Milleiro © Irene Milleiro

No segundo programa de Ponte en el mapa contamos cunha pontevedresa residente en Madrid desde 2004. Irene Milleiro Díaz é directora europea da coñecida plataforma Change. org. Incorporouse en 2011 como directora de campañas "cando isto aínda en España era moi pequeno", lembra. Actualmente son uns 15 millóns de usuarios neste país os que nalgún momento apoiaron algunha das causas que se publicaron na plataforma.

Con 17 anos saíu da cidade do Lérez cara a Bilbao para estudar Dereito en Deusto. A partir de aí foi un non parar: Italia, onde cursou un Máster en Dereitos Humanos e Democracia; outros meses de prácticas en Copenhague e posteriormente varios anos en Bruxelas. "Funme deixando levar polas oportunidades que foron xurdindo" comparte, ao que se suma que lle gusta coñecer "outras culturas e outras xentes".

A persoa de Irene Milleiro non pasa desapercibida, o contrario: en 2019 La Otra Crónica incluíaa como unha das 50 gais máis influentes do ano. En 2017 foi Premio Mujeres a Seguir e entre 2015 e 2017 estivo entre as 100 mulleres top do portal Mujeres&Cía. Con todo, resta importancia á súa relevancia afirmando que "se fose realmente influente serían as cousas diferentes no mundo".

Achegámonos en PontevedraViva Radio á Irene Milleiro nai de dúas criaturas; á Irene que pasa horas e horas diante da pantalla dun computador; á pontevedresa que visita a súa cidade sempre que pode. E cando non pode, os seus pais - axentes de viaxes - póñenlles ao tanto - a ela e ao seu irmán - do que pasa na Boa Vila a través de whatsapp coas noticias de PontevedraViva.